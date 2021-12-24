Словакия высылает дипломатов РФ

19:47 22 Апрель Киев, Украина

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что, изучив информацию спецслужб, было принято решение о высылке трех дипломатов России.

Об этом Хегер заявил в четверг, 22 апреля.

Словакия высылает трех российских дипломатов. Они должны покинуть республику в течение ближайших семи дней", - сказал он.

Он также сообщил, что перед тем, как принять решение о высылке российских дипломатов, власти тщательно изучили информацию спецслужб.



Ранее сегодня в Чехии заявили, что оставят в российском посольстве в Праге ровно столько дипломатов, сколько осталось в их диппредставительстве в Москве. На данный момент штат российского посольства в Праге состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а чешского в РФ - из пяти дипломатов и 19 технических служащих.