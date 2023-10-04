Словакия выделяет почти 200 млн евро на укрепление противовоздушной обороны

18:09 04 октября Киев, Украина

В Словакии правительство одобрило выделение средств в размере 193,98 миллионов евро на закупку систем противовоздушной обороны (ПВО) с целью защиты национального воздушного пространства.

Как сообщает ТАСР, Министерство обороны страны планирует закупить передвижную систему ПВО среднего радиуса у Израиля.

В дополнение к этому, в Польше также планируется приобрести переносные зенитные ракетные комплексы малого радиуса действия.