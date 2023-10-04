Словакия выделяет почти 200 млн евро на укрепление противовоздушной обороны

В Словакии правительство одобрило выделение средств в размере 193,98 миллионов евро на закупку систем противовоздушной обороны (ПВО) с целью защиты национального воздушного пространства.
Как сообщает ТАСР, Министерство обороны страны планирует закупить передвижную систему ПВО среднего радиуса у Израиля.
В дополнение к этому, в Польше также планируется приобрести переносные зенитные ракетные комплексы малого радиуса действия.
Как сообщает ТАСР, Министерство обороны страны планирует закупить передвижную систему ПВО среднего радиуса у Израиля.
В дополнение к этому, в Польше также планируется приобрести переносные зенитные ракетные комплексы малого радиуса действия.
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