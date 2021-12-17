Словакия вводит жесткий локдаун

Правительство Словакии одобрило введение двухнедельного жесткого карантина в связи с ростом заболеваемости Cоvid-19. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечает издание, новые ограничения вступают в силу уже в четверг, 25 ноября. Причиной решения стал самый быстрый в мире уровень роста заболеваемости Cоvid-19, перегруженность больниц, а также низкий уровень вакцинации населения.
По словам чиновников, меры предусматривают закрытие ресторанов и магазинов, продающих второстепенные товары. Передвижение граждан будет ограничено поездками за покупками, работой, школой или посещением врача, а также прогулками по природе.
При этом в стране будут работать только магазины первой необходимости.
Во вторник, 23 ноября, в Словакии впервые с начала пандемии Cоvid-19 было зарегистрировано более 10 тысяч новых суточных случаев инфицирования. Уровень госпитализаций достиг того, что Министерство здравоохранения страны назвало его «критической точкой», что привело к ограничению предоставления других видов медицинской помощи.
«Ситуация серьезная. Мы оказались здесь из-за того, что ( имеющиеся – ред. ) меры не были соблюдены», – сказал премьер-министр Эдуард Хегер.
/>Локдаун в Словакии будет действовать до 9 декабря.
Как отмечает издание, новые ограничения вступают в силу уже в четверг, 25 ноября. Причиной решения стал самый быстрый в мире уровень роста заболеваемости Cоvid-19, перегруженность больниц, а также низкий уровень вакцинации населения.
По словам чиновников, меры предусматривают закрытие ресторанов и магазинов, продающих второстепенные товары. Передвижение граждан будет ограничено поездками за покупками, работой, школой или посещением врача, а также прогулками по природе.
При этом в стране будут работать только магазины первой необходимости.
Во вторник, 23 ноября, в Словакии впервые с начала пандемии Cоvid-19 было зарегистрировано более 10 тысяч новых суточных случаев инфицирования. Уровень госпитализаций достиг того, что Министерство здравоохранения страны назвало его «критической точкой», что привело к ограничению предоставления других видов медицинской помощи.
«Ситуация серьезная. Мы оказались здесь из-за того, что ( имеющиеся – ред. ) меры не были соблюдены», – сказал премьер-министр Эдуард Хегер.
/>Локдаун в Словакии будет действовать до 9 декабря.
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