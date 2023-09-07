Словакия отправит солдат на границу с Венгрией для регулирования потока мигрантов

07:58 07 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает агентство Reuters.



Отмечается, что в Словакии наблюдается всплеск количества мигрантов, преимущественно из Сирии, пересекших



Премьер Словакии отметил, что поскольку границу с Венгрией невозможно перекрыть, военные помогут полиции регистрировать мигрантов, а также будут патрулировать города в приграничной зоне. Глава правительства Словакии Людовит Одор заявил, что власти страны выделят почти 500 военнослужащих, чтобы помочь полиции контролировать растущий поток мигрантов, пересекающих границу со стороны Венгрии.Об этом сообщает агентство Reuters.Отмечается, что в Словакии наблюдается всплеск количества мигрантов, преимущественно из Сирии, пересекших Европейский Союз на венгерско-сербской границе и направляющихся в более богатые страны, преимущественно Германию.Премьер Словакии отметил, что поскольку границу с Венгрией невозможно перекрыть, военные помогут полиции регистрировать мигрантов, а также будут патрулировать города в приграничной зоне.

"Я хотел бы заверить граждан, что мы все еще говорим о транзитной миграции", – сказал Людовит Одор.

В свою очередь правительство Словакии предложило прекратить практику выдачи регистрационных бланков мигрантам, потому что, по убеждению чиновников, они привлекают мигрантов. Также там заявили о намерениях улучшить поставки продуктов питания и гигиены в местах, где мигранты ожидают регистрации.



По данным Министерства внутренних дел Словакии, по состоянию на 5 сентября количество задержанных нелегальных мигрантов с начала этого года составило 27 тысяч человек.