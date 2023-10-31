Словакия отправила войска на границу с Венгрией

10:57 31 октября Киев, Украина

Новое правительство Словакии объявило о развертывании сотен полицейских и военных вдоль венгерской границы, чтобы сдерживать растущее количество нелегальных мигрантов.

Об этом пишет Deutsche Welle.



Вновь назначенный премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что нелегальную миграцию необходимо контролировать. Он отметил, что в страну могут попасть люди, связанные с "террористическими" группами.



Фицо не сообщил деталей развертывания, однако посетил один из пунктов пропуска в 30 октября поздно вечером, чтобы ознакомиться с мероприятиями.

"Мы хотим послать четкий сигнал, что с новым правительством появился новый подход к нелегальной миграции", - сказал министр внутренних дел Матус Сутай Эсток.

Обращаясь к журналистам, он добавил, что для защиты приграничных районов с Венгрией будут развернуты "большие силы".



5 октября предыдущее правительство Словакии возобновило выборочные проверки на границе с Венгрией. Решение было принято после того, как соседи с ЕС Австрия, Чехия и Польша снова ввели контроль на своих словацких границах, чтобы сдержать миграцию.