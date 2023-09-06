Словакия отказывается от российского ядерного топлива

16:14 28 августа Киев, Украина





Соглашение между словацкой и американской компаниями было заключено в рамках стремлений ЕС по прекращению зависимости от российских энергоносителей, сообщает Euractiv.



Новое соглашение с американской компанией Westinghouse означает, что через 18 месяцев после вторжения россии в Украину Словакия диверсифицировала своих поставщиков важнейших энергетических материалов и теперь ищет другой источник во Франции.



Почти 60% энергии, производимой Словакией, поступает от атомных электростанций, которые в свою очередь работают на российском ядерном топливе. Словакия отказывается от поставок ядерного топлива из россии. Страна заключила соглашение со швейцарским филиалом американской компании Westinghouse о поставках ядерного топлива для АЭС Соглашение между словацкой и американской компаниями было заключено в рамках стремлений ЕС по прекращению зависимости от российских энергоносителей, сообщает Euractiv.Новое соглашение с американской компанией Westinghouse означает, что через 18 месяцев после вторжения россии в Украину Словакия диверсифицировала своих поставщиков важнейших энергетических материалов и теперь ищет другой источник во Франции.Почти 60% энергии, производимой Словакией, поступает от атомных электростанций, которые в свою очередь работают на российском ядерном топливе.

"Обеспечение другого поставщика ядерного топлива для наших электростанций является важным шагом к укреплению энергетической безопасности Словакии. АЭС является важной опорой в энергетическом балансе нашей страны, поэтому я считаю крайне важным обеспечить диверсификацию поставок ядерного топлива для их стабильной работы", – заявил директор электрической коммунальной компании Словацкие электростанции Бронислав Стричек.

Отмечается, что первоначально новое топливо должно быть одобрено для использования в словацких ядерных реакторах. В случае получения положительных результатов ядерное топливо из альтернативной страны поступит в Словакию в течение года.



Словацкие электростанции стремятся привлечь как минимум одного дополнительного поставщика энергетического топлива. В мае компания подписала меморандум о сотрудничестве с французской компанией Framatom, указывая на другой потенциальный источник, пишет издание.



Westinghouse – американская компания, но контракт со Словакией был подписан с ее шведским филиалом..