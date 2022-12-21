Словакия освобождена от санкций ЕС в отношении нефти рф

Освобождение от санкций ЕС позволяет Словакии продолжать экспорт нефтепродуктов, в частности, дизельное топливо в Украину.
Об этом заявил министр экономики Словакии Карел Гирман, сообщает Reuters.
Входящий в состав венгерской энергетической компании MOL главный нефтепереработчик страны Slovnaft столкнулся с необходимостью прекратить экспорт продуктов, переработанных из российской нефти, на большинство рынков, после вступления в силу санкций с 5 февраля следующего года.
Это исключение из санкций позволяет Slovnaft экспортировать нефтепродукты в Украину, которая столкнулась с серьезным дефицитом электроэнергии и отопления этой зимой, вызванной российскими атаками на критическую инфраструктуру.
Об этом заявил министр экономики Словакии Карел Гирман, сообщает Reuters.
Входящий в состав венгерской энергетической компании MOL главный нефтепереработчик страны Slovnaft столкнулся с необходимостью прекратить экспорт продуктов, переработанных из российской нефти, на большинство рынков, после вступления в силу санкций с 5 февраля следующего года.
Это исключение из санкций позволяет Slovnaft экспортировать нефтепродукты в Украину, которая столкнулась с серьезным дефицитом электроэнергии и отопления этой зимой, вызванной российскими атаками на критическую инфраструктуру.
Агентство отмечает, что Словакия получает почти 100% сырой нефти из россии по нефтепроводу Дружба, который проходит через Украину.
Но Slovnaft планирует сократить долю примерно до 60% в следующем году, чтобы сохранить свой потенциал для экспорта на другие рынки.
Сейчас нефтеперерабатывающий завод Slovnaft экспортирует значительную часть продукции в объеме 124 тыс. баррелей в день.
Ранее компания заявила, что тестирует разные смеси, чтобы заменить часть своих поставок из россии.
Но Slovnaft планирует сократить долю примерно до 60% в следующем году, чтобы сохранить свой потенциал для экспорта на другие рынки.
Сейчас нефтеперерабатывающий завод Slovnaft экспортирует значительную часть продукции в объеме 124 тыс. баррелей в день.
Ранее компания заявила, что тестирует разные смеси, чтобы заменить часть своих поставок из россии.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии