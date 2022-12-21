Словакия освобождена от санкций ЕС в отношении нефти рф

"Нам удалось договориться об освобождении Словакии, Slovnaft от режима санкций, который вступает в силу после 5 февраля. Благодаря этому Slovnaft сможет экспортировать все нефтепродукты не только в Чехию, но и в Украину… что поможет стабилизировать производство и операционные результаты нашего НПЗ Slovnaft в следующем году", – сказал Гирман.