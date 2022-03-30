Словакия: Компартия Чехословакии признана преступной организацией

07:01 05 ноября Киев, Украина

Депутаты от партий словацкой правительственной коалиции, занимающие большинство в Нацсовете, приняли закон о декоммунизации.

Закон запрещает называть улицы и общественные места в честь представителей коммунистического и фашистского режимов, а также размещать символы, пропагандирующие упомянутые идеологии на памятниках или мемориальных досках.



Сообщается, что палата депутатов также добавила в Закон о безнравственности и незаконности коммунистической системы положение о том, что «коммунистический режим в Чехословакии с 1948 по 1989 год был незаконным и был направлен на подавление основных прав и свобод». Бывшая Коммунистическая партия Чехословакии и ее крыло — Коммунистическая партия Словакии (КСС), признана преступной организацией.



Улицы и общественные места в Словакии невозможно будет также назвать в честь представителей Словацкой Республики с 1939 по 1945 годы, которые были связаны с нацистской Германией.



Эти запреты не распространяются на лиц, присоединившихся к сопротивлению коммунистическому, фашистскому или нацистскому режиму. В случае сомнений, это будет решать Институт национальной памяти, который в Словакии, среди прочего, отмечает «период несвободы».