Словакия : тестирование взрослого населения и запрет выхода на улицу без результата теста

Правительство Словакии, в качестве предупредительной меры, в ближайшие выходные проведет тестирование на COVID-19 всего взрослого населения страны, а пока в стране ограничено передвижение. Действовать оно будет до 8 ноября.
Однако, премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что запрет не распространяется на тех, у кого со 2 ноября при себе будет отрицательный тест на коронавирус.
Через COVID-тестирование пройдет все взрослое население страны (старше 10 лет). Проведение тестов запланировано на ближайшие два уик-энда.
За последние сутки в Словакии зафиксировали 2887 новых заболевших COVID-19, 8 человек умерли.
Всего с начала эпидемии заболели 48 943 человек, 184 человека умерли.
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