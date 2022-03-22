Словакия : тестирование взрослого населения и запрет выхода на улицу без результата теста

06:21 29 октября Киев, Украина

Правительство Словакии, в качестве предупредительной меры, в ближайшие выходные проведет тестирование на COVID-19 всего взрослого населения страны, а пока в стране ограничено передвижение. Действовать оно будет до 8 ноября.