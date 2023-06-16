Слив секретных документов Пентагона: Тейшейре предъявили обвинения

В США Большое жюри присяжных в Бостоне выдвинуло военнослужащему Воздушной национальной гвардии США Джеку Тейшейри обвинения в хранении и передаче секретной информации по вопросам национальной обороны через соцсеть, начиная примерно с 2022 года и до момента его ареста в апреле.
Об этом сообщает министерство юстиции США. Всего обвинение содержит шесть пунктов.
Тейшейра обвиняется в том, что он поделился информацией с пользователями соцсети, которые, как он знал, не имели права ее получать. Этим он, по утверждению, нарушил законодательство США и поставил под угрозу национальную безопасность.
По словам директора ФБР Кристофера Рэя, лица, которым предоставлен допуск к государственной тайне, обязаны защищать засекреченную информацию и охранять секреты государства.
Каждое обвинение в несанкционированном хранении и передаче информации, составляющей государственную тайну, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, условного - до 3 лет и штрафа в размере до 250 000 долларов США.
Федеральный судья определит любой приговор после рассмотрения руководящих принципов вынесения приговоров в США и других предусмотренных законом факторов.
Расследованием дела занимается ФБР.
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