Слив секретных документов Пентагона: Тейшейре предъявили обвинения

09:44 16 июня Киев, Украина

США Большое жюри присяжных в Бостоне выдвинуло военнослужащему Воздушной национальной гвардии США Джеку Тейшейри обвинения в хранении и передаче секретной информации по вопросам национальной обороны через соцсеть, начиная примерно с 2022 года и до момента его ареста в апреле.

Об этом сообщает министерство юстиции США. Всего обвинение содержит шесть пунктов.

"21-летний Джек Дуглас Тейшейра из Норт-Дайтона, штат Массачусетс, был обвинен по шести пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче секретной информации, касающейся национальной обороны", - говорится в сообщении.

Тейшейра обвиняется в том, что он поделился информацией с пользователями соцсети, которые, как он знал, не имели права ее получать. Этим он, по утверждению, нарушил законодательство США и поставил под угрозу национальную безопасность.

"Как указано в обвинительном заключении, Джек Тейшейра получил от правительства Соединенных Штатов доступ к засекреченной информации по вопросам национальной обороны, в том числе к информации, разглашение которой может нанести исключительно серьезный ущерб национальной безопасности", - заявил генеральный прокурор США Меррик Б. Гарланд.

По словам директора ФБР Кристофера Рэя, лица, которым предоставлен допуск к государственной тайне, обязаны защищать засекреченную информацию и охранять секреты государства.

“Обвинения в сегодняшнем обвинительном акте свидетельствуют о серьезном нарушении этого доверия. ФБР и наши партнеры остаются непоколебимыми в своем стремлении привлечь к ответственности тех, кто ставит под угрозу нашу национальную безопасность и безопасность наших союзников по всему миру", - заявил директор ФБР.

Каждое обвинение в несанкционированном хранении и передаче информации, составляющей государственную тайну, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, условного - до 3 лет и штрафа в размере до 250 000 долларов США.

Федеральный судья определит любой приговор после рассмотрения руководящих принципов вынесения приговоров в США и других предусмотренных законом факторов.



Расследованием дела занимается ФБР.