Слепой житель Поднебесной покорил Эверест

46-летний слепой Чжан Хун из Китая, взошел на самую высокую вершину в мире со стороны Непала, став первым слепым человеком в Азии, кому покорился Эверест.
Об этом сообщает Reuters.
24 мая слепой Чжан Хун вместе с тремя высотными гидами покорил высоту в 8849 метров и успешно вернулся в базовый лагерь альпинистов.
24 мая слепой Чжан Хун вместе с тремя высотными гидами покорил высоту в 8849 метров и успешно вернулся в базовый лагерь альпинистов.
Тренировал и готовил к восхождению Чжана его друг, тренер и горный гид Цзян Цзи. Известно, что китайский альпинист потерял зрение в возрасте 21 года вследствие глаукомы.
Сообщается, что на подвиг по покорению Эвереста его вдохновил американец Эрик Вейхенмайер, который смог подняться на Джомолунгму в 2001 году.
Как рассказал Чжан Хан, он был очень напуган в начале миссии, поскольку из-за слепоты ему не всегда удавалось находить центр тяжести и он несколько раз падал.
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