Слепой житель Поднебесной покорил Эверест

16:18 31 Май Киев, Украина

46-летний слепой Чжан Хун из Китая, взошел на самую высокую вершину в мире со стороны Непала, став первым слепым человеком в Азии, кому покорился Эверест

Об этом сообщает Reuters.



24 мая слепой Чжан Хун вместе с тремя высотными гидами покорил высоту в 8849 метров и успешно вернулся в базовый лагерь альпинистов.

"Независимо от того, являетесь ли вы инвалидом или нормальным, потеряли ли вы зрение или у вас нет ног или рук, это не имеет значения, пока у вас сильный ум, вы всегда можете выполнить то, на что другие люди скажут "Нет", — признался рекордсмен из Китая.

Тренировал и готовил к восхождению Чжана его друг, тренер и горный гид Цзян Цзи. Известно, что китайский альпинист потерял зрение в возрасте 21 года вследствие глаукомы.



Сообщается, что на подвиг по покорению Эвереста его вдохновил американец Эрик Вейхенмайер, который смог подняться на Джомолунгму в 2001 году.

Как рассказал Чжан Хан, он был очень напуган в начале миссии, поскольку из-за слепоты ему не всегда удавалось находить центр тяжести и он несколько раз падал.