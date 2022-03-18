Следственный комитет РФ начал проверку в отношении ворвавшейся в эфир сотрудницы Первого канала

12:05 15 марта Киев, Украина

Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой, которая с антивоенным плакатом ворвалась во время прямого эфира в студию программы «Время» на Первом канале, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.



По его словам, проверка проводится по ст. 207.3 Уголовного кодекса (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил). Какая именно часть этой статьи вменяется Овсянниковой, собеседник ТАСС не уточнил. Он отметил, что административный протокол на нее составлять не стали.



То, что на Овсянникову готовят уголовное дело, подтверждает и издание Baza. По его данным, сначала на нее хотели оформить лишь административный протокол, но позже сотрудники силовых органов собрались на внеочередное совещание и решили возбудить уголовное дело.



Официально эта информация не подтверждалась.

СПРАВКА:



Женщина ворвалась в студию Первого канала накануне, 14 марта. Она встала за спиной ведущей Екатерины Андреевой, держа антивоенный плакат и произнося антивоенные лозунги. Ее задержали.



Овсянникова — сотрудница Первого канала. Перед акцией она записала видеообращение, в котором осудила «специальную военную операцию» на Украине и выразила надежду на то, «что братские народы еще смогут помириться», сообщает «Коммерсантъ».



Адвокат правозащитной группы «Агора» Даниила Берман сообщил «Медузе» (издание признано иноагентом) утром 15 марта, что адвокаты не могут найти Овсянникову — ни в дежурной части «Останкино», ни в других отделениях полиции города.



Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Овсянникову.



Ст. 207.3 была внесена в УК после начала операции на Украине. Без отягчающих обстоятельств максимальное наказание по ней — до трех лет лишения свободы, при использовании «служебного положения» — до 10 лет лишения свободы. Если же деяние повлекло «тяжкие последствия», то наказание — до 15 лет лишения свободы.