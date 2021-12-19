Следственный комитет Беларуси признал 65 потерпевших в кризисе на границе

Как известно, ситуация на белорусской границе остается очень напряженной. С наступлением холодов в лагере нелегальных мигрантов начались проблемы со здоровьем. Особенно страдают от холода дети, женщины и пожилые. Помимо заболеваний среди мигрантов есть жертвы и от боевых стычек с пограничниками.

Как сообщило сегодня, 19 ноября, агентство БелТА, власти Республики Беларусь официально признали 65 пострадавших, которые фигурируют в деле о преступлении против безопасности человечества.

О том, что на сегодня Следственным комитетом Беларуси были подвержены допросу и в результате причислены к жертвам противоправных действий уже 65 человек, рассказал руководитель комитета Дмитрий Гора.

"Уже только на сегодняшнее утро, как мне доложили, допрошено, признано потерпевшими от противоправных действий 65 лиц", – сказал Гора.

Кроме того, глава Следкома указал на то, что в числе потерпевших есть двое белорусов и один россиянин. А из 62 выходцев из Ирака - 14 несовершеннолетних.

Напомним, что днем ранее в лагере беженцев на польско-белорусской границе от переохлаждения умер годовалый малыш нелегальных мигрантов. Помощь мигрантам оказывают как польская, так и белорусская сторона. Для беженцев организованы логистические центры и приюты.