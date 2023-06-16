Скрывался более 20 лет: задержан подозреваемый в массовых убийствах людей в Руанде

16:17 25 мая Киев, Украина

Один из основных подозреваемых в массовых убийствах, совершенных во время геноцида в Руанде в 1990-х годах, был задержан в Южно-Африканской Республике. Он скрывался более 20 лет.

Эту информацию озвучил Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (IRMCT)* ООН.

Фульгенс Каишем был задержан в городе Парл в совместной операции южноафриканских властей и розыскной команды Офиса прокурора IRMCT.



Каишему обвиняют в организации убийства около 2 тысяч беженцев из народности тутси – мужчин, женщин, детей и пожилых – в католической церкви в Ньянге во время геноцида тутси в Руанде в 1994 году. Фульгенс Каишема находился в розыске с 2001 года.



Он участвовал в планировании и выполнении массового убийства, в том числе купил и распределил бензин для поджога церкви с беженцами внутри. Когда его не удалось сжечь. он вместе с сообщниками использовал бульдозер, чтобы снести церковь. Затем он участвовал в погребении погибших в братских могилах.



В IRMCT добавили, что Каишема использовал псевдонимы и фальшивые документы, чтобы скрыть свое лицо, полагался на своих "доверенных поклонников", в том числе родственников и членов бывших руандийских группировок, которые "разделяли идеологию геноцида "Сила хута".

"Его удалось обнаружить благодаря расследованию на основе анализа, которое опиралось на доказательства из многих источников как по традиционным, так и по передовым методикам", - говорится в сообщении IRMCT.

По словам генпрокурора IRMCT Сержа Браммерца Каишема, скрывался более 20 лет.

"Фульгенс Каишема скрывался более 20 лет. Его арест означает, что он наконец-то предстанет перед правосудием из-за своих вероятных преступлений", — сказал Браммерц.

Он также признал вклад международного сообщества, в частности оперативных групп стран Африки и партнеров из США, Великобритании и Канады.