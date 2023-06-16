Скрывался более 20 лет: задержан подозреваемый в массовых убийствах людей в Руанде

Один из основных подозреваемых в массовых убийствах, совершенных во время геноцида в Руанде в 1990-х годах, был задержан в Южно-Африканской Республике. Он скрывался более 20 лет.
Эту информацию озвучил Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (IRMCT)* ООН.
Фульгенс Каишем был задержан в городе Парл в совместной операции южноафриканских властей и розыскной команды Офиса прокурора IRMCT.
Каишему обвиняют в организации убийства около 2 тысяч беженцев из народности тутси – мужчин, женщин, детей и пожилых – в католической церкви в Ньянге во время геноцида тутси в Руанде в 1994 году. Фульгенс Каишема находился в розыске с 2001 года.
Он участвовал в планировании и выполнении массового убийства, в том числе купил и распределил бензин для поджога церкви с беженцами внутри. Когда его не удалось сжечь. он вместе с сообщниками использовал бульдозер, чтобы снести церковь. Затем он участвовал в погребении погибших в братских могилах.
В IRMCT добавили, что Каишема использовал псевдонимы и фальшивые документы, чтобы скрыть свое лицо, полагался на своих "доверенных поклонников", в том числе родственников и членов бывших руандийских группировок, которые "разделяли идеологию геноцида "Сила хута".
Каишему обвиняют в организации убийства около 2 тысяч беженцев из народности тутси – мужчин, женщин, детей и пожилых – в католической церкви в Ньянге во время геноцида тутси в Руанде в 1994 году. Фульгенс Каишема находился в розыске с 2001 года.
Он участвовал в планировании и выполнении массового убийства, в том числе купил и распределил бензин для поджога церкви с беженцами внутри. Когда его не удалось сжечь. он вместе с сообщниками использовал бульдозер, чтобы снести церковь. Затем он участвовал в погребении погибших в братских могилах.
В IRMCT добавили, что Каишема использовал псевдонимы и фальшивые документы, чтобы скрыть свое лицо, полагался на своих "доверенных поклонников", в том числе родственников и членов бывших руандийских группировок, которые "разделяли идеологию геноцида "Сила хута".
По словам генпрокурора IRMCT Сержа Браммерца Каишема, скрывался более 20 лет.
Он также признал вклад международного сообщества, в частности оперативных групп стран Африки и партнеров из США, Великобритании и Канады.
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