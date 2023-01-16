Скрывался 30 лет: в Италии задержали босса «Коза Ностра»

В Италии задержали босса мафии "Коза Ностра" Маттео Мессину Денаро, который скрывался от правосудия с 1993 года.
Об этом сообщает La Repubblica.
По информации издания, одного из самых опасных в Италии мафиози Маттео Мессину Денаро задержали в частной клинике Маддалена в Палермо, где он проходил терапию.
В 2020 году итальянский суд заочно приговорил Маттео Мессину Денаро к пожизненному тюремному заключению. Второй пожизненный срок он получил за соучастие в организации убийств легендарных итальянских следователей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино и восьми охранявших их полицейских в Сицилии в 1992 году.
Ранее итальянца уже приговаривали к пожизненному сроку за участие в организации терактов в Риме, Флоренции и Милане в 1993 году, в результате которых погибли десять человек и около ста были ранены.
По информации издания, одного из самых опасных в Италии мафиози Маттео Мессину Денаро задержали в частной клинике Маддалена в Палермо, где он проходил терапию.
В 2020 году итальянский суд заочно приговорил Маттео Мессину Денаро к пожизненному тюремному заключению. Второй пожизненный срок он получил за соучастие в организации убийств легендарных итальянских следователей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино и восьми охранявших их полицейских в Сицилии в 1992 году.
Ранее итальянца уже приговаривали к пожизненному сроку за участие в организации терактов в Риме, Флоренции и Милане в 1993 году, в результате которых погибли десять человек и около ста были ранены.
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