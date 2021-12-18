Скоро: Tesla с технологией 5 уровня

Основатель Tesla Илон Маск заявил, что они "очень близки" к презентации технологии 5 уровня для беспилотных автомобилей.
В соответствии со стандартами Профессиональной ассоциации инженеров-автомобилестроителей (SAE International), есть 6 уровней автоматизации для беспилотных автомобилей.
Шестой уровень означает, что беспилотный автомобиль ведет себя как квалифицированный водитель. Стандарты SAE официально приняты государственными регуляторами, инженерами, автопроизводителями и инвесторами.
Сейчас автопроизводители в этом сегменте достигли лишь четвертого уровня. Этого недостаточно, чтобы соответствовать всем нормам безопасности.
Шестой уровень означает, что беспилотный автомобиль ведет себя как квалифицированный водитель. Стандарты SAE официально приняты государственными регуляторами, инженерами, автопроизводителями и инвесторами.
Сейчас автопроизводители в этом сегменте достигли лишь четвертого уровня. Этого недостаточно, чтобы соответствовать всем нормам безопасности.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии