Скоро: Tesla с технологией 5 уровня

16:40 09 Июль Киев, Украина

Основатель Tesla Илон Маск заявил, что они "очень близки" к презентации технологии 5 уровня для беспилотных автомобилей.

"Я уверен, что технологию 5 уровня или полную автономию запустят, и, думаю, это произойдет очень быстро.

Я уверен, что у нас будет готов базовый функционал технологи пятого уровня в этом году", - сказал Маск.

В соответствии со стандартами Профессиональной ассоциации инженеров-автомобилестроителей (SAE International), есть 6 уровней автоматизации для беспилотных автомобилей.



Шестой уровень означает, что беспилотный автомобиль ведет себя как квалифицированный водитель. Стандарты SAE официально приняты государственными регуляторами, инженерами, автопроизводителями и инвесторами.



Сейчас автопроизводители в этом сегменте достигли лишь четвертого уровня. Этого недостаточно, чтобы соответствовать всем нормам безопасности.