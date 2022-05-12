Скончался известный актер Валентин Гафт

12:15 12 декабря Киев, Украина

Этот год унес с собой многих всеми любимых актеров. Вот и сегодня, 12 декабря, поступило печальное сообщение о смерти известного актера театра и кино Валентина Гафта. О смерти актера сообщила его супруга Ольга Остроумова. Гафту было 85 лет.

"Да, его не стало. Это сегодня произошло", - сказала она.

Валентин Гафт работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры. Служил в труппе Московского театра Современник с 1969 года. Известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров.

Гафт известен также своими ролями в кино, такими как: Семнадцать мгновений весны, Здравствуйте, я ваша тетя!, Чародеи и других.

Напомним, 17 ноября умер режиссер Роман Виктюк. А 14 ноября скончался народный артист СССР Армен Джигарханян. В начале ноября ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий.