Сколько военных РФ погибло в "миротворческих миссиях" с 1991 года

Центр противодействия дезинформации приводит открытые данные о количестве погибших военных в войнах России с 1991 г.:
• Нагорный Карабах (1988-1994) – 51
• Северная Осетия и Ингушетия (31.10-04.11.1992) – 27
• Приднестровье (03-08.1992) – 364-913
• Таджикистан (1992-1997) – 302
• Южная Осетия (01.1991-07.1992) – 46
• Абхазия (1992-1994) – 73 – 2220
• Чечня 1 (12.1994-12.1996) – 5552
• Чечня 2 (08.1999-04.2009) – 7300
• Южная Осетия, Абхазия (Грузия) (08.2008) – 64-170
• Сирия (с 2015) – 321-444
• Северная Осетия и Ингушетия (31.10-04.11.1992) – 27
• Приднестровье (03-08.1992) – 364-913
• Таджикистан (1992-1997) – 302
• Южная Осетия (01.1991-07.1992) – 46
• Абхазия (1992-1994) – 73 – 2220
• Чечня 1 (12.1994-12.1996) – 5552
• Чечня 2 (08.1999-04.2009) – 7300
• Южная Осетия, Абхазия (Грузия) (08.2008) – 64-170
• Сирия (с 2015) – 321-444
Без учета войны с Украиной (с 2014 года), в течение тридцати лет своего агрессивного миролюбия, россия признала гибель около 17 тысяч своих военнослужащих. Из них за 12 лет двух кровавых чеченских войн погибли 12,9 тысячи.
С 24 февраля по 14 марта в Украине уже погибли около 13,5 тысячи врагов.
❗️У украинцев и всего цивилизованного мира появился шанс положить конец «миротворческим миссиям» россии, которые всегда превращают в пепел и страдания жизни людей.
❗️У украинцев и всего цивилизованного мира появился шанс положить конец «миротворческим миссиям» россии, которые всегда превращают в пепел и страдания жизни людей.
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