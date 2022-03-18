Сколько военных РФ погибло в "миротворческих миссиях" с 1991 года

15:23 15 марта Киев, Украина

Центр противодействия дезинформации приводит открытые данные о количестве погибших военных в войнах России с 1991 г.:

• Нагорный Карабах (1988-1994) – 51

• Северная Осетия и Ингушетия (31.10-04.11.1992) – 27

• Приднестровье (03-08.1992) – 364-913

• Таджикистан (1992-1997) – 302

• Южная Осетия (01.1991-07.1992) – 46

• Абхазия (1992-1994) – 73 – 2220

• Чечня 1 (12.1994-12.1996) – 5552

• Чечня 2 (08.1999-04.2009) – 7300

• Южная Осетия, Абхазия (Грузия) (08.2008) – 64-170

• Сирия (с 2015) – 321-444

Без учета войны с Украиной (с 2014 года), в течение тридцати лет своего агрессивного миролюбия, россия признала гибель около 17 тысяч своих военнослужащих. Из них за 12 лет двух кровавых чеченских войн погибли 12,9 тысячи.

С 24 февраля по 14 марта в Украине уже погибли около 13,5 тысячи врагов.



❗️У украинцев и всего цивилизованного мира появился шанс положить конец «миротворческим миссиям» россии, которые всегда превращают в пепел и страдания жизни людей.