"Склоняюсь к Джонсону": глава Минобороны Британии заявил, что не будет баллотироваться в премьеры

16:37 21 октября Киев, Украина





Об этом сообщает The Guardian. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах премьер-министра Великобритании и склоняется к тому, чтобы поддержать Бориса Джонсона.Об этом сообщает The Guardian.

"Я думаю, что вы действительно должны хотеть этого как премьер-министр - выполнять эту работу, вы должны действительно думать, что эта работа для вас", - отметил он.

Министр считает, что имеет большую ценность на своей действующей должности, заботясь о безопасности.

"Это работа, которую я выполнял, и это цель, которую я намерен продолжать выполнять, поэтому в этот раз я не намерен баллотироваться на должность премьер-министра", - подчеркнул Воллес.

При этом британский чиновник публично никого не поддержал на должность лидера Консервативной партии, но сказал, что "склоняется" к кандидатуре Бориса Джонсона.