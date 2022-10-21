"Склоняюсь к Джонсону": глава Минобороны Британии заявил, что не будет баллотироваться в премьеры

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах премьер-министра Великобритании и склоняется к тому, чтобы поддержать Бориса Джонсона.
Об этом сообщает The Guardian.
"Я думаю, что вы действительно должны хотеть этого как премьер-министр - выполнять эту работу, вы должны действительно думать, что эта работа для вас", - отметил он.
Министр считает, что имеет большую ценность на своей действующей должности, заботясь о безопасности.
"Это работа, которую я выполнял, и это цель, которую я намерен продолжать выполнять, поэтому в этот раз я не намерен баллотироваться на должность премьер-министра", - подчеркнул Воллес.
При этом британский чиновник публично никого не поддержал на должность лидера Консервативной партии, но сказал, что "склоняется" к кандидатуре Бориса Джонсона.
"Я должен признать проблему мандата. Потенциально это будет наш третий премьер-министр после всеобщих выборов 2019 года. Это значит, что мы должны подумать о том вопросе легитимности, который будет ставить себе общественность, а также о том, кто может победить на следующих выборах. Это, очевидно, важно для любой политической партии того времени. Так что сейчас я склоняюсь к Борису Джонсону", — подчеркнул Бен Уоллес.
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