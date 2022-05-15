Скандальное заявление России о территориях Казахстана и Украины

Когда амбиции зашкаливают, трудно контролировать свои мысли и изречения. Высокопоставленный российский чиновник озвучил алчные аппетиты России не только в отношении Украины, но и в отношении Казахстана.
Казахстан возмущен высказыванием российского чиновника, который заявил, что Россия подарила стране территорию.
В эфире одного из российских телеканалов председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы России Вячеслав Никонов отметил, что "территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и СССР".
Никонов и его собеседник вспомнили и Украину. Они убеждены, что "по меньшей мере половина Украины была подарена Россией".
Заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков выразил удивление по поводу высказываний Никонова.
Глава комитета Госдумы по образованию и науке в Телеграме объяснил свои слова о том, что Россия подарила Казахстана земле.
Несмотря на некие "извинения", МИД Казахстана передал России ноту после слов Никонова.
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