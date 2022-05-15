Скандальное заявление России о территориях Казахстана и Украины

Когда амбиции зашкаливают, трудно контролировать свои мысли и изречения. Высокопоставленный российский чиновник озвучил алчные аппетиты России не только в отношении Украины, но и в отношении Казахстана.

Казахстан возмущен высказыванием российского чиновника, который заявил, что Россия подарила стране территорию.

В эфире одного из российских телеканалов председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы России Вячеслав Никонов отметил, что "территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и СССР".

Никонов и его собеседник вспомнили и Украину. Они убеждены, что "по меньшей мере половина Украины была подарена Россией".

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков выразил удивление по поводу высказываний Никонова.

"Участились провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана, которые наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами. МИД Казахстана ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению в дальнейшем заявлений такого рода от государственных деятелей России,"– сообщили в МИД Казахстана.

Глава комитета Госдумы по образованию и науке в Телеграме объяснил свои слова о том, что Россия подарила Казахстана земле.

"Считаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, стали границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче "Большая игра",– написал Никонов.

Несмотря на некие "извинения", МИД Казахстана передал России ноту после слов Никонова.