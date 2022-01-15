Скандал: бывший защитник сборной Германии и детское порно

13:29 05 Сентябрь Киев, Украина

В центре громкого скандала оказался экс-футболист мадридского "Реала" и сборной Германии. По сообщению издания Bild, прокуратура Дюссельдорфа обвинила серебряного и бронзового призера чемпионатов мира 39-летнего Кристофа Метцельдера в самом неприглядном преступлении – хранении и распространении детской порнографии. Накануне полиция сообщила, что обнаружила на смартфоне спортсмена 297 файлов с детской и юношеской порнографией.

Сообщается, что бывшая возлюбленная Метцельдера обратилась в полицию с заявлением о том, что он прислал ей в мессенджер 15 фото с детским порно.

Также, кроме заявления бывшей девушки футболиста, в деле фигурируют три свидетеля, которым экс-футболист с 9 июля по 1 сентября 2019 года рассылал ряд медиафайлов с детской и юношеской порнографией через приложение WhatsApp.

Метцельдер играл за "Реал" в период с 2007 по 2010 год. В составе команды стал чемпионом Испании. Кроме этого, футболист выступал за немецкие "Пройссен", "Боруссию". За сборную Германии Метцельдер провел 47 матчей, став серебряным (2002) и бронзовым (2006) призером чемпионатов мира, а также серебряным призером чемпионата Европы (2008).

Ранее в Германии специальные подразделения полиции провели обыски в квартирах 50 подозреваемых по всей стране в связи с подозрениями в хранении и распространении детской порнографии.