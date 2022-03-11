СК возбудил против сотрудников Meta уголовное дело о призывах к "экстремизму и содействии терроризму"

14:38 11 Март Киев, Украина





По мнению СК, эти действия содержат признаки публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК) и содействия террористической деятельности (статья 205.1 УК).



Как следует из пресс-релиза, дело возбуждено против пресс-секретаря Meta Энди Стоуна и «других сотрудников».



О возбуждении дела стало известно вскоре после того, как Генпрокуратура объявила о требовании признать Meta экстремистской организацией и заблокировать в России инстаграм (фейсбук был заблокирован 4 марта). Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело против сотрудников компании Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) из-за их решения не блокировать в социальных сетях призывы к насилию в отношении российских военных.По мнению СК, эти действия содержат признаки публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК) и содействия террористической деятельности (статья 205.1 УК).Как следует из пресс-релиза, дело возбуждено против пресс-секретаря Meta Энди Стоуна и «других сотрудников».О возбуждении дела стало известно вскоре после того, как Генпрокуратура объявила о требовании признать Meta экстремистской организацией и заблокировать в России инстаграм (фейсбук был заблокирован 4 марта).

Как сообщалось, американская компания Meta Platforms временно разрешит социальным сетям Facebook и Instagram не блокировать угрозы в отношении российских военнослужащих. Также временно не будут удаляться из сетей призывы к смерти президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.