Ситуация в Украине бросает вызов отношениям Китая и России

16:37 22 Февраль Киев, Украина





Правительство президента России Владимира Путина в понедельник официально признало самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики и направило так называемых «миротворцев» в оспариваемые регионы. Эти шаги последовали за пламенной речью, в которой Путин поставил под сомнение саму государственность Украины, что еще больше усилило опасения, что он планирует крупномасштабное вторжение.



Сложившаяся ситуация является сложной для



Но украинский вопрос уже проверяет, насколько далеко может зайти это расширенное партнерство. Аналитики говорят, что Китай, вероятно, обеспокоен внешними беспорядками, которые могут повлиять на его экономику, особенно в сложный год внутренних политических маневров, призванных сформировать то, что, как ожидается, станет бессрочным правлением Си.



Китай, который долгое время настаивал на том, что выступает против вмешательства во внутренние дела других стран, также может быть обеспокоен тем, что его международная репутация может пострадать.



В субботу министр иностранных дел Китая Ван И заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что необходимо уважать суверенитет всех наций. По мнению аналитиков, решение России направить войска в два сепаратистских анклава на востоке Украины ставит перед Китаем, который сблизился с Москвой, трудный выбор.Правительство президента России Владимира Путина в понедельник официально признало самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики и направило так называемых «миротворцев» в оспариваемые регионы. Эти шаги последовали за пламенной речью, в которой Путин поставил под сомнение саму государственность Украины, что еще больше усилило опасения, что он планирует крупномасштабное вторжение.Сложившаяся ситуация является сложной для китайского лидера Си Цзиньпина, который ранее в этом месяце объявил о «безграничном» партнерстве с Россией после встречи с Путиным. Встреча стала последним свидетельством того, что Россия и Китай сблизились, пытаясь противостоять глобальному влиянию США.Но украинский вопрос уже проверяет, насколько далеко может зайти это расширенное партнерство. Аналитики говорят, что Китай, вероятно, обеспокоен внешними беспорядками, которые могут повлиять на его экономику, особенно в сложный год внутренних политических маневров, призванных сформировать то, что, как ожидается, станет бессрочным правлением Си.Китай, который долгое время настаивал на том, что выступает против вмешательства во внутренние дела других стран, также может быть обеспокоен тем, что его международная репутация может пострадать.В субботу министр иностранных дел Китая Ван И заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что необходимо уважать суверенитет всех наций.

«Украина не является исключением», — добавил он.

В последние недели Китай призывал все стороны к сдержанности, а также к возврату к Минским соглашениям, которые должны были восстановить мир после вспышки насилия на российско-украинской границе в 2014 году.



Но, признав две спорные украинские территории, Путин «уничтожил» Минские соглашения, тем самым фактически разрушив ключевую точку зрения Китая, говорит Дерек Гроссман, старший аналитик, специализирующийся на Азии.

«Все это совершенно невозможно, если Россия вторгнется», — сказал Гроссман.

Выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по Украине, представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь сделал лишь краткие замечания, призвав все стороны «проявлять сдержанность». Минские соглашения он не упомянул.

«Такая "пылкая" речь Китая демонстрирует еще не решил, какой должна быть его политическая реакция», — заключила она.

В некотором смысле ситуация повторяет события 2014 года, когда Россия захватила полуостров Крым. В то время Китай также ответил, настаивая на том, что территориальный суверенитет Украины следует уважать, но что Запад должен учитывать и «законные опасения безопасности» России.



Однако с тех пор геополитика изменилась. Мало того, что американо-китайские отношения ухудшились, Китай стал сильнее в экономическом и военном отношении и теперь смелее бросает вызов мощи США.



Но Райан Хасс, специалист по Китаю из американского Института Брукингса, предостерег от предположения, что Китай уже решил поддержать Россию в вопросе по Украине.

«Если в Украине будет война и если Китай будет активно пытаться оградить Россию от глобального осуждения, то Китай может столкнуться со сплочением блоков», — написал он в Твиттере.

Китай также может не захотеть нарушать свои дипломатические и экономические отношения с Европой, которая категорически против российского вторжения в Украину.

«Пекину нужно помочь осознать, что ставка олл-ин на китайско-российские отношения сопряжена с большим риском, чем с выгодой», — сказал Хасс.

Другие аналитики настроены более пессимистично. Россия и Китай могут быть полны решимости установить отношения, которые могут свести на нет большую часть доминирования США, заявил Роберт Каган, старший научный сотрудник Института Брукингса