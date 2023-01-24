Ситуация в Грузии не исключает возможной эвакуации украинских граждан

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что посольство Украины не исключает возможности эвакуации украинских граждан из страны, если им будет угрожать опасность после восстановления прямого авиационного сообщения между Грузией и рф и массового наплыва россиян. Об этом он сказал в интервью Европейской правде.
Он подчеркнул, что эвакуация будет проводиться при наличии реальных угроз жизни и безопасности украинцев в Грузии.
Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против восстановления прямого авиасообщения с рф и призвала ужесточить условия пребывания россиян в стране.
Ранее она заявила, что не исключает пересмотра безвизового режима с рф на фоне наплыва россиян в республику.
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