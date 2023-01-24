Ситуация в Грузии не исключает возможной эвакуации украинских граждан

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что посольство Украины не исключает возможности эвакуации украинских граждан из страны, если им будет угрожать опасность после восстановления прямого авиационного сообщения между Грузией и рф и массового наплыва россиян. Об этом он сказал в интервью Европейской правде.

Он подчеркнул, что эвакуация будет проводиться при наличии реальных угроз жизни и безопасности украинцев в Грузии.

"Сейчас мы обсуждаем возможность организации специальных эвакуационных маршрутов именно для тех, наиболее уязвимых слоев населения Украины, которые действительно не имеют средств для возвращения. При этом мы рассматриваем наземный транспорт как самый оптимальный", - добавил Касьянов.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против восстановления прямого авиасообщения с рф и призвала ужесточить условия пребывания россиян в стране.

Ранее она заявила, что не исключает пересмотра безвизового режима с рф на фоне наплыва россиян в республику.