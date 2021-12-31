Ситуация в Беларуси: Лукашенко во всем обвинил США
15:30 21 Август Киев, Украина
Александр Лукашенко высказал свою точку зрения о происходящем в Беларуси и о том, какую роль во всем происходящем отыгрывает Запад.
"Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались", - сказал лидер страны.
Также Лукашенко заявил, что Запад хочет использовать Беларусь
против России.
"Нам готовили эту вот заварушку… Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают",
- сказал он.
Глава государства добавил, что под Варшавой создан специальный центр, который Беларусь контролирует.
"Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно", - резюмировал Лукашенко.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии