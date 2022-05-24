Ситуация в Афганистане обрушила рейтинг Байдена 

Рейтинг президента США Джо Байдена упал на 7%, достигнув самого низкого уровня с момента начала его президентства.
Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства Reuters и Ipsos.
Отмечается, что показатель одобрения деятельности президента Байдена упал на 7 процентных пунктов и достиг самого низкого уровня с момента начала его президентства.
Кроме того, 75% американцев поддерживают командирование дополнительных военных в Афганистан для охраны ключевых пунктов до тех пор, пока процесс вывода военных США из страны не завершится. Примерно столько же поддерживают эвакуацию афганцев, помогавшим военным США.
68% опрошенных согласились с тем, что война закончится плохо, независимо от того, когда США оттуда уйдут.
61% американцев хотели бы, чтобы США завершили вывод войск в указанный срок.
51% считает, что американские войска должны остаться в Афганистане еще на год, а 50% хотели бы отправить военных США назад для продолжения борьбы с "Талибаном".
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