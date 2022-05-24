Ситуация в Афганистане обрушила рейтинг Байдена 

19:33 18 августа Киев, Украина

Рейтинг президента США Джо Байдена упал на 7%, достигнув самого низкого уровня с момента начала его президентства.

Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства Reuters и Ipsos.



Отмечается, что показатель одобрения деятельности президента Байдена упал на 7 процентных пунктов и достиг самого низкого уровня с момента начала его президентства.

"Национальный опрос общественного мнения, проведенный в понедельник, показал, что 46% взрослых американцев одобряют деятельность Байдена в должности, что является самым низким показателем, который регистрировался в недельных опросах, которые начались с тех пор, когда Байден вступил в должность в январе", - говорится в сообщении .

Кроме того, 75% американцев поддерживают командирование дополнительных военных в Афганистан для охраны ключевых пунктов до тех пор, пока процесс вывода военных США из страны не завершится. Примерно столько же поддерживают эвакуацию афганцев, помогавшим военным США.



68% опрошенных согласились с тем, что война закончится плохо, независимо от того, когда США оттуда уйдут.



61% американцев хотели бы, чтобы США завершили вывод войск в указанный срок.



51% считает, что американские войска должны остаться в Афганистане еще на год, а 50% хотели бы отправить военных США назад для продолжения борьбы с "Талибаном".