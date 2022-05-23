Ситуация в Афганистане: НАТО созывает экстренное заседание

Сложившаяся ситуация в Афганистане вызывает большое беспокойство, в связи с чем генсек НАТО Йенс Столтенберг созывает экстренное заседание.
Об этом говорится в сообщении Столтенберга в Twitter.
Напомним, 15 августа талибы захватили Кабул без единого выстрела после побега президента Ашрафа Гани.
Сообщалось, что Европейский Союз может сотрудничать с новой властью Афганистана после захвата страны "Талибаном", однако есть условия.
Кроме этого, Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что военная кампания западной коалиции в Афганистане провалилась,а попытка построить страну с демократическим строем не была успешной.
Кроме этого, Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что военная кампания западной коалиции в Афганистане провалилась,а попытка построить страну с демократическим строем не была успешной.
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