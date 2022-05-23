Ситуация в Афганистане: НАТО созывает экстренное заседание

20:49 18 августа Киев, Украина

Сложившаяся ситуация в Афганистане вызывает большое беспокойство, в связи с чем генсек НАТО Йенс Столтенберг созывает экстренное заседание.
 
 
Об этом говорится в сообщении Столтенберга в Twitter.
"Я созвал чрезвычайное виртуальное заседание министров иностранных дел стран НАТО в пятницу, 20 августа, чтобы продолжить тесную координацию и обсудить наш общий подход к Афганистану", - написал он.
Напомним, 15 августа талибы захватили Кабул без единого выстрела после побега президента Ашрафа Гани.
 
Сообщалось, что Европейский Союз может сотрудничать с новой властью Афганистана после захвата страны "Талибаном", однако есть условия.

Кроме этого, Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что военная кампания западной коалиции в Афганистане провалилась,а попытка построить страну с демократическим строем не была успешной.