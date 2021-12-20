Ситуация накаляется: к закрытому польскому КПП со стороны Беларуси подошла колонна мигрантов

15:45 15 Ноябрь Киев, Украина





Колонна из нескольких сотен мигрантов находится в нейтральной зоне. Люди добрались туда в сопровождении белорусских силовиков.



Оппозиционный белорусский сайт "Хартия 97" также опубликовал видео, на котором звучит сообщение, записанное на русском языке и якобы включенное на границе со стороны Польши. К закрытому Польшей еще 9 ноября, на следующий день после обострения ситуации на границе , контрольно-пропускному пункту "Брузги - Кузница" со стороны Беларуси подошла колонна мигрантов.Колонна из нескольких сотен мигрантов находится в нейтральной зоне. Люди добрались туда в сопровождении белорусских силовиков.Оппозиционный белорусский сайт "Хартия 97" также опубликовал видео, на котором звучит сообщение, записанное на русском языке и якобы включенное на границе со стороны Польши.

“Мы понимаем, что вам было приказано сверху. Но ничего не оправдывает, что страдают женщины и дети. Позвольте им отсюда уйти, соседи. Позвольте им возвратиться домой”, – говорит женский голос на видео.

Миграционный кризис на границах с Беларусью усугубился весной, после принудительной посадки самолета Ryanair и заявлений самопровозглашенного президента республики Александра Лукашенко о том, что власти республики больше не будут сдерживать нелегальных мигрантов.



В августе ЕСПЧ призвал Латвию и Польшу помочь людям на границе: это решение судьи приняли по делам, касающимся 32 граждан Афганистана и 41 гражданина Ирака курдского происхождения. Все они находились на территории польско-латвийско-белорусской границы и не могли попасть на территорию ЕС. Несмотря на это решение, как убеждают правозащитники, группу просили защиты афганцев принудительно вернули на территорию Беларуси.



По оценкам украинского СНБО, на территории Беларуси находится около 16 тысяч мигрантов. Украина считает миграционный кризис на границе гибридной войной России против Европы и не исключает возможности введения чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью областях.