Система переводов Paysend, объявившая об уходе из рф, продолжила работу в стране

Как выяснилось, система денежных переводов Paysend лишь формально объявилая об уходе из россии, а на самом деле продолжила работу в стране.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников платежного рынка.
Официально о решении покинуть страну Paysend заявила почти одновременно с Western Union, Visa и Mastercard в начале марта.
Paysend основал создатель системы денежных переводов «Контакт» Абдулжелил Абдулкеримов. Головной офис компании находится в Лондоне.
Система позволяет делать переводы с карты на карту, на электронные кошельки Alipay и по номеру телефона.
На русскоязычном сайте Paysend в разделе «Наша география» представлены россия, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. При этом при переходе по ссылке «Узнать подробности» говорится, что средства можно отправить в 49 стран и получить из 90 стран. В россии компания работает через НКО «Платежи и расчеты», у которой есть действующая лицензия Банка россии.
В НКО и самой Paysеnd на вопросы журналистов о деятельности системы в россии не ответили.
В НКО и самой Paysеnd на вопросы журналистов о деятельности системы в россии не ответили.
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