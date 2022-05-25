Система переводов Paysend, объявившая об уходе из рф, продолжила работу в стране

14:40 25 мая Киев, Украина

Как выяснилось, система денежных переводов Paysend лишь формально объявилая об уходе из россии, а на самом деле продолжила работу в стране.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников платежного рынка.

Официально о решении покинуть страну Paysend заявила почти одновременно с Western Union, Visa и Mastercard в начале марта.

«Когда мы основали Paysend, миссией было объединить людей и сблизить семью и друзей, даже если они могут быть физически разделены по всему миру. Вторжение россии в Украину показывает суровую реальность того, насколько трудной может быть реализация такой простой концепции. В связи со сложившимися обстоятельствами мы приняли решение немедленно приостановить все переводы в рф», - говорилось в сообщении.

Paysend основал создатель системы денежных переводов «Контакт» Абдулжелил Абдулкеримов. Головной офис компании находится в Лондоне.

Система позволяет делать переводы с карты на карту, на электронные кошельки Alipay и по номеру телефона.