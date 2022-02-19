Сирия сообщает об ударах Израиля по Дамаску

14:36 17 Февраль Киев, Украина

Израиль за ночь выпустил несколько ракет класса «земля-земля» по сирийским военным позициям к югу от Дамаска , причинив материальный ущерб.

Об этом сегодня сообщили государственные СМИ.



Государственное телевидение процитировало неназванного сирийского военного чиновника, который сообщил, что ракеты были выпущены с сирийских Голанских высот, оккупированных Израилем, и поразили окраину деревни Закия до полуночи среды. Там добавили, что в результате нападения никто не пострадал.



Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека, наблюдающая за военными действиями оппозиции, заявила, что атака была направлена на здание, где проходила встреча неизвестных военных.



Удар был нанесен через неделю после того, как сирийский солдат был убит и еще пятеро получили ранения в результате очередного израильского нападения недалеко от Дамаска. Израильские военные заявили тогда, что они атаковали цели в Сирии вскоре после того, как зенитная ракета была выпущена из арабской страны по северному Израилю.



Со стороны Израиля не было никаких комментариев по поводу нападения. Израиль вообще редко признает, что совершает атаки на территории Сирии.



Израиль нанес сотни ударов по целям в контролируемых правительством частях Сирии за последнее десятилетие своей гражданской войны, но редко признает или обсуждает такие операции.



Однако Израиль признал, что он нацелен на базы союзных Ирану ополченцев, таких как ливанская «Хизбалла», которая сражается на стороне сил сирийского президента Башара Асада.