Сирия: режим Асада получил 1 млрд долларов от РФ

В то время как российских регионы находятся в катастрофическом экономическом положении, правительство России выделяет 1 миллиард долларов Сирии, в помощь диктаторскому режиму Башара Асада.
Средства пойдут “на восстановление электросетей, промышленного комплекса и объектов религиозного культа”.
Об этом накануне сообщил глава российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев.
По его словам, в рамках развития взаимоотношений между странами и оказания гуманитарной помощи сирийскому народу Россия последовательно поддержит Сирию в сферах сельского хозяйства, промышленности, медицины, науки, образования и пр.
По его словам, в рамках развития взаимоотношений между странами и оказания гуманитарной помощи сирийскому народу Россия последовательно поддержит Сирию в сферах сельского хозяйства, промышленности, медицины, науки, образования и пр.
Стоит отметить, что по своим размерам гуманитарная помощь Сирии значительно превышает годовой бюджет многих российских регионов. С дефицитом бюджета минувший год закончил каждый третий регион России. Причем за год, количество таких субъектов федерации выросло более чем в два раза – с 15 до 35.
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