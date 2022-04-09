21:36 12 ноября Киев, Украина

В то время как российских регионы находятся в катастрофическом экономическом положении, правительство России выделяет 1 миллиард долларов Сирии, в помощь диктаторскому режиму Башара Асада.

Средства пойдут “на восстановление электросетей, промышленного комплекса и объектов религиозного культа”.





По его словам, в рамках развития взаимоотношений между странами и оказания гуманитарной помощи сирийскому народу Об этом накануне сообщил глава российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев.По его словам, в рамках развития взаимоотношений между странами и оказания гуманитарной помощи сирийскому народу Россия последовательно поддержит Сирию в сферах сельского хозяйства, промышленности, медицины, науки, образования и пр.

“В Дамаске эффективно действует Центр открытого образования на русском языке, где уже прошли повышение квалификации более 100 преподавателей русского языка. В российских образовательных организациях высшего образования сегодня обучаются 1.319 граждан Сирии. Уже завершили обучение более 1,9 тысячи молодых специалистов”, – отметил Мизинцев.

Стоит отметить, что по своим размерам гуманитарная помощь Сирии значительно превышает годовой бюджет многих российских регионов. С дефицитом бюджета минувший год закончил каждый третий регион России. Причем за год, количество таких субъектов федерации выросло более чем в два раза – с 15 до 35.