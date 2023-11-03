Сирийский президент передаст "Хезболле" систему ПРО российского производства - СМИ

Соединенные Штаты располагают разведданными о том, что президент Сирии Башар Асад согласился предоставить ливанской боевой группировке "Хезболла" систему противоракетной обороны российского производства.
Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что действующая в Сирии российская частная военная компания "Вагнер" получила задачу осуществить перевозку зенитного ракетного комплекса SA-22 (Панцирь-С1). CNN неизвестно, доставили ли комплекс, собираются ли это сделать. По словам источников издания, систему Панцирь-С1 в свое время предоставила сирийскому правительству россия.
Один из источников сообщил, что США следят за последним движением системы Панцирь-С1. Ранее The Wall Street Journal сообщал, что "вагнеровцы" могут предоставить систему ПРО боевикам "Хезболли". О роли Асада тогда не сообщалось.
Боевики группы "Вагнер" и "Хезболлы" годами действовали в Сирии. Там они сотрудничали с российскими и сирийскими вооруженными силами для укрепления режима Асада против оппозиции Сирии. Один из источников сообщил, что есть доказательства расширения сотрудничества между боевиками "Хезболлы" и "Вагнера" в Сирии.
Вероятность того, что у "Хезболлы" вскоре будет новая система противовоздушной обороны, возникает на фоне опасений, что "Хезболла" рассматривает возможность открытия нового фронта в войне Израиля против ХАМАС на северной границе Израиля с Ливаном.
США неоднократно предупреждали "Хезболлу" и другие поддерживаемые Ираном группы держаться подальше от конфликта. Для сдерживания потенциальной эскалации США разместили в регионе авианосцы и дополнительные войска.
Пока неясно, насколько россия оказала влияние на решение предоставить систему ПРО "Хезболли". В начале октября россия приняла лидеров ХАМАС в москве, что вызвало негодование израильского правительства.
Разведывательное сообщество США считает, что Иран и его ставленники планируют свой ответ на военное вмешательство Израиля в Секторе Газы, но стремятся избежать прямого конфликта с Израилем или США. Официальные лица США обеспокоены этим и будут внимательно следить за выступлением предводителя "Хезболлы" Хасаном Насраллом, который должен пройти в пятницу, 3 ноября.
Отмечается, что действующая в Сирии российская частная военная компания "Вагнер" получила задачу осуществить перевозку зенитного ракетного комплекса SA-22 (Панцирь-С1). CNN неизвестно, доставили ли комплекс, собираются ли это сделать. По словам источников издания, систему Панцирь-С1 в свое время предоставила сирийскому правительству россия.
Один из источников сообщил, что США следят за последним движением системы Панцирь-С1. Ранее The Wall Street Journal сообщал, что "вагнеровцы" могут предоставить систему ПРО боевикам "Хезболли". О роли Асада тогда не сообщалось.
Боевики группы "Вагнер" и "Хезболлы" годами действовали в Сирии. Там они сотрудничали с российскими и сирийскими вооруженными силами для укрепления режима Асада против оппозиции Сирии. Один из источников сообщил, что есть доказательства расширения сотрудничества между боевиками "Хезболлы" и "Вагнера" в Сирии.
Вероятность того, что у "Хезболлы" вскоре будет новая система противовоздушной обороны, возникает на фоне опасений, что "Хезболла" рассматривает возможность открытия нового фронта в войне Израиля против ХАМАС на северной границе Израиля с Ливаном.
США неоднократно предупреждали "Хезболлу" и другие поддерживаемые Ираном группы держаться подальше от конфликта. Для сдерживания потенциальной эскалации США разместили в регионе авианосцы и дополнительные войска.
Пока неясно, насколько россия оказала влияние на решение предоставить систему ПРО "Хезболли". В начале октября россия приняла лидеров ХАМАС в москве, что вызвало негодование израильского правительства.
Разведывательное сообщество США считает, что Иран и его ставленники планируют свой ответ на военное вмешательство Израиля в Секторе Газы, но стремятся избежать прямого конфликта с Израилем или США. Официальные лица США обеспокоены этим и будут внимательно следить за выступлением предводителя "Хезболлы" Хасаном Насраллом, который должен пройти в пятницу, 3 ноября.
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