Сирийские курды отбили тюрьму, положив конец шестидневной атаке ИГ

08:18 27 Январь Киев, Украина

Курдские силы в среду вернули себе полный контроль над тюрьмой на северо-востоке Сирии, где скрывались джихадисты группировки «Исламское государство» после нападения на нее шестью днями ранее.



Попытка побега из тюрьмы ИГИЛ и последовавшие за ней столкновения привели к гибели более 180 человек в ходе самой громкой военной операции джихадистов с момента потери их «халифата» почти три года назад.



Считалось, что в тюрьме Гвейран в городе Хасаке содержалось около 3500 заключенных ИГ, когда 20 января было совершено первое нападение с использованием начиненных взрывчаткой автомобилей, управляемых террористами-смертниками.



Курдские власти настаивают на том, что ни один заключенный не сбежал из комплекса, но группа мониторинга Сирийской обсерватории по правам человека заявила, что количество сбежавших не маленькое.

В заявлении Фархада Шами из возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (SDF) говорится, что военные операции полностью «завершились, когда мы полностью возобновили контроль над тюрьмой», а все оставшиеся боевики ИГ сдались.



SDF — де-факто армия полуавтономной курдской администрации — заявила ранее в среду, что более 1000 заключенных ИГ сдались.

Сирийские эксперты подтвердили, что атака закончилась после почти шести полных дней, которые превратили крупнейший город на северо-востоке Сирии в зону боевых действий.



Тысячи жителей Эль-Хасаке были вынуждены покинуть свои дома после того, как в прошлый четверг не менее 100 боевиков ИГ штурмовали тюрьму.



По данным Observatory, в ходе боев в тюрьме и вокруг нее с четверга погиб 181 человек, в том числе 124 джихадиста ИГ, 50 курдских боевиков и семь мирных жителей.

Однако это число погибших может возрасти, поскольку курдские силы и медицинские службы получают доступ ко всем частям тюрьмы после окончания атаки.



Обсерватория сообщила, что курдские силы на два дня отрезали тюрьму от еды и воды, чтобы заставить сопротивляющихся джихадистов сдаться.

SDF неохотно упоминают о переговорах между ними и боевиками ИГ, и остается неясным, что именно привело к окончанию атаки.



Гвейран — это тюрьма с самым большим числом подозреваемых членов ИГ в Сирии.

Курдские власти говорят, что представители более 50 национальностей представлены в курдских тюрьмах, в которых содержится более 12 000 подозреваемых в ИГ.

Курдская администрация давно предупреждала, что у нее нет возможности удерживать, не говоря уже о том, чтобы предать суду, всех боевиков ИГ, захваченных в годы операций.



«Этот вопрос является международной проблемой», — говорит высокопоставленный представитель администрации по внешней политике Абдулкарим Омар. «Мы не можем справиться с этим в одиночку».



Он призвал международное сообщество «поддержать автономную администрацию для улучшения безопасности и гуманитарных условий для заключенных в центрах содержания под стражей и для тех, кто находится в переполненных лагерях».