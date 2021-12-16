Сирийская армия наносит удары по боевикам в провинциях Хама и Идлиб

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Вчера, в понедельник, 13 июля, артиллерия сирийских войск атаковала позиции бандформирований на северо-западе провинции Хама и в горном районе Джебель-эз-Завия на юге Идлиба. Как сообщила газета Al Watan, удары были нанесены в ответ на непрекращающиеся нарушения боевиками установленного с 6 марта перемирия в северной зоне деэскалации.

По ее информации, в результате артобстрела противник понес потери в живой силе и технике. Уничтожены огневые рубежи и командные пункты возле населенных пунктов Эль-Кахира и Калидейн на западе долины Сахль-эль-Габ, а также в районах Арнаба, Айн-Ларуз и Дейр-Сунбуль на юге Идлиба.

Ранее террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" и их союзники из формирований "Хурас-эд-Дин" и "Туркестанской исламской партии" пытались проникнуть в районы, находящиеся под защитой правительственных сил, и вернуть под свой контроль утраченные позиции. Однако эти вылазки были отбиты сирийскими военнослужащими и отрядами местных ополченцев.

8 июня бандформирования прорвали оборонительные порядки сирийских войск с целью захвата форпоста в районе Танджара. В ходе ответной операции противник был отброшен, бойцы сирийской армии и ополченцы ликвидировали свыше 30 наемников, остальные бежали на юг Идлиба.