Сингапур помогает рф обходить нефтяные санкции - Bloomberg

Спрос на резервуары для хранения нефти в Сингапуре стремительно растет, что говорит о том, что поток российского топлива смешивается и реэкспортируется по всему миру.
Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.
российская нефть смешивается в Сингапуре, а затем реэкспортируется, говорят источники
По словам игроков рынка, резервуарное пространство в Сингапуре раскупается из-за роста интереса и доходов от смешивания поставок дешевого топлива из россии с поставками из других источников. По их словам, этот процесс может помочь скрыть происхождение грузов.
Агентство отмечает, что Сингапур не запретил импорт российской нефти или нефтепродуктов, хотя базирующимся в островном государстве финансовым учреждениям запрещено финансировать или иметь дело с российскими товарами и компаниями. Правительственные учреждения Сингапура ссылались на прошлые заявления о запрещении и политике ограничения цен без дополнительных комментариев.
российская нефть смешивается в Сингапуре, а затем реэкспортируется, говорят источники
По словам игроков рынка, резервуарное пространство в Сингапуре раскупается из-за роста интереса и доходов от смешивания поставок дешевого топлива из россии с поставками из других источников. По их словам, этот процесс может помочь скрыть происхождение грузов.
Агентство отмечает, что Сингапур не запретил импорт российской нефти или нефтепродуктов, хотя базирующимся в островном государстве финансовым учреждениям запрещено финансировать или иметь дело с российскими товарами и компаниями. Правительственные учреждения Сингапура ссылались на прошлые заявления о запрещении и политике ограничения цен без дополнительных комментариев.
По его словам, компания проверяет источник продуктов, чтобы убедиться в соблюдении российских санкций, прежде чем принять их, добавил человек.
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