Сингапур помогает рф обходить нефтяные санкции - Bloomberg

08:58 20 января Киев, Украина

Спрос на резервуары для хранения нефти в Сингапуре стремительно растет, что говорит о том, что поток российского топлива смешивается и реэкспортируется по всему миру.





российская нефть смешивается в Сингапуре, а затем реэкспортируется, говорят источники



По словам игроков рынка, резервуарное пространство в Сингапуре раскупается из-за роста интереса и доходов от смешивания поставок дешевого топлива из россии с поставками из других источников. По их словам, этот процесс может помочь скрыть происхождение грузов.



Агентство отмечает, что Сингапур не запретил импорт российской нефти или нефтепродуктов, хотя базирующимся в островном государстве финансовым учреждениям запрещено финансировать или иметь дело с российскими товарами и компаниями. Правительственные учреждения Сингапура ссылались на прошлые заявления о запрещении и политике ограничения цен без дополнительных комментариев. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg российская нефть смешивается в Сингапуре, а затем реэкспортируется, говорят источникиПо словам игроков рынка, резервуарное пространство в Сингапуре раскупается из-за роста интереса и доходов от смешивания поставок дешевого топлива из россии с поставками из других источников. По их словам, этот процесс может помочь скрыть происхождение грузов.Агентство отмечает, что Сингапур не запретил импорт российской нефти или нефтепродуктов, хотя базирующимся в островном государстве финансовым учреждениям запрещено финансировать или иметь дело с российскими товарами и компаниями. Правительственные учреждения Сингапура ссылались на прошлые заявления о запрещении и политике ограничения цен без дополнительных комментариев.

"Мы наблюдали увеличение количества запросов по краткосрочному/спотовому хранению в период до декабря", - заявил представитель фирмы по хранению нефти Advario Asia Pacific Pte.

По его словам, компания проверяет источник продуктов, чтобы убедиться в соблюдении российских санкций, прежде чем принять их, добавил человек.