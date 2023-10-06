Силы США сбили турецкий беспилотник в небе Сирии

09:17 06 октября Киев, Украина

Соединенные Штаты сбили вооруженный турецкий беспилотник, близко подлетевший к американским войскам на северо-востоке Сирии.

Детали во время брифинга рассказал представитель Пентагона Пэт Райдер.

Турция – один из наших сильнейших и ценнейших союзников по НАТО . Это партнерство продолжается и будет продолжаться. Поэтому этот инцидент, безусловно, досадный", - сказал представитель Пентагона.

Около восьми утра по местному времени в Сирии американские силы заметили беспилотник, наносивший авиаудары по целям неподалеку города Хасака, Сирия. Некоторые из этих ударов были нанесены внутри зоны ограниченной операции США вблизи города.



Через несколько часов турецкий беспилотник снова вошел в зону, где находились американские силы. Командование США оценило, что дрон находится всего в километре от американских сил и является потенциальной угрозой и истребители F-16 сбили его. Никто из американской стороны не пострадал.



Министр обороны Ллойд Остин пообщался со своим турецким коллегой по телефону, рассказал Райдер.