Сильные подземные толчки потрясли Аквитанию на западе Франции

11:22 17 июня Киев, Украина

В пятницу и ночью на субботу жители различных районов Аквитании, расположенной на западе Франции, были потрясены сильными подземными толчками, что является редким явлением для этого региона.



Информация об этом поступила от Le Figaro/AFP.



Согласно данным Национальной сети сейсмологических наблюдений и Центрального сейсмологического бюро, первые сильные толчки были зафиксированы в 18:38 в пятницу, и их эпицентр находился между городами Ниор и Ла-Рошель. Магнитуда этих толчков составила от 5,3 до 5,8.

"Толчки магнитудой 5 были ощутимы в 4:27 утра в том же районе департамента Де-Севр... Пожарно-спасательные службы находятся в состоянии готовности и реагируют на вызовы, проверяя состояние зданий", - сообщили представители префектуры департамента.

Местных жителей призвали не задерживаться внутри и не подходить к зданиям, которые могут показаться ненадежными после этих толчков.



На данный момент нет официальной информации о разрушениях, однако из французских СМИ стало известно, что после толчков в стенах нескольких исторических храмов в департаменте Де-Севр появились трещины.