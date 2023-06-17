Сильные подземные толчки потрясли Аквитанию на западе Франции

В пятницу и ночью на субботу жители различных районов Аквитании, расположенной на западе Франции, были потрясены сильными подземными толчками, что является редким явлением для этого региона.
Информация об этом поступила от Le Figaro/AFP.
Согласно данным Национальной сети сейсмологических наблюдений и Центрального сейсмологического бюро, первые сильные толчки были зафиксированы в 18:38 в пятницу, и их эпицентр находился между городами Ниор и Ла-Рошель. Магнитуда этих толчков составила от 5,3 до 5,8.
Информация об этом поступила от Le Figaro/AFP.
Согласно данным Национальной сети сейсмологических наблюдений и Центрального сейсмологического бюро, первые сильные толчки были зафиксированы в 18:38 в пятницу, и их эпицентр находился между городами Ниор и Ла-Рошель. Магнитуда этих толчков составила от 5,3 до 5,8.
Местных жителей призвали не задерживаться внутри и не подходить к зданиям, которые могут показаться ненадежными после этих толчков.
На данный момент нет официальной информации о разрушениях, однако из французских СМИ стало известно, что после толчков в стенах нескольких исторических храмов в департаменте Де-Севр появились трещины.
На данный момент нет официальной информации о разрушениях, однако из французских СМИ стало известно, что после толчков в стенах нескольких исторических храмов в департаменте Де-Севр появились трещины.
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