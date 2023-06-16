Сильные ливни на Гаити привели к смертям 51 человека, 18 пропали без вести

15:53 07 июня Киев, Украина





Об этом сообщает EFE со ссылкой на Управление гражданской защиты (DPC). Из-за сильных ливней на Гаити , приведших к наводнениям погиб не менее 51 человек, 18 пропали без вести и 140 получили ранения. Также повреждены частные дома и инфраструктура острова.Об этом сообщает EFE со ссылкой на Управление гражданской защиты (DPC).

"По меньшей мере, 820 домов были разрушены дождями и наводнениями, еще 1 625 были значительно повреждены, а 31 591 были затоплены в той или иной степени, в общей сложности 39 458 семей в семи географических департаментах серьезно пострадали", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели мобилизуются вместе со своими партнерскими агентствами, чтобы координировать реагирование на чрезвычайные ситуации и обеспечить одеялами, продуктами питания, средствами гигиены и пресной водой людей в наиболее пострадавших зонах, особенно на западе острова.



Нынешний сезон ураганов в Атлантике, начавшийся 1 июня, показывает, что Гаити погряз в гуманитарном кризисе, обозначенном возвращением холеры и увеличением количества людей, испытывающих отсутствие продовольственной безопасности, а также ухудшением кризиса безопасности в стране.

"Катастрофы, вызванные полным отсутствием государственной политики по сохранению и защите окружающей среды, наносят огромные человеческие и материальные потери", — говорится в заявлении Национальной сети по защите прав человека (RNDDH).

В организации заявили, что власти Гаити довольны тем, что выпускают профилактические сообщения, не делая ничего конкретного, отмечая ущерб и обещая оказать помощь жертвам.



Посольство США в Гаити выразило свою обеспокоенность последствиями сильных осадков и продемонстрировало свою приверженность народу страны, учитывая "значительный ущерб в пострадавших районах".