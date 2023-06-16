Сильные ливни на Гаити привели к смертям 51 человека, 18 пропали без вести

Из-за сильных ливней на Гаити, приведших к наводнениям погиб не менее 51 человек, 18 пропали без вести и 140 получили ранения. Также повреждены частные дома и инфраструктура острова.
Об этом сообщает EFE со ссылкой на Управление гражданской защиты (DPC).
Об этом сообщает EFE со ссылкой на Управление гражданской защиты (DPC).
Отмечается, что спасатели мобилизуются вместе со своими партнерскими агентствами, чтобы координировать реагирование на чрезвычайные ситуации и обеспечить одеялами, продуктами питания, средствами гигиены и пресной водой людей в наиболее пострадавших зонах, особенно на западе острова.
Нынешний сезон ураганов в Атлантике, начавшийся 1 июня, показывает, что Гаити погряз в гуманитарном кризисе, обозначенном возвращением холеры и увеличением количества людей, испытывающих отсутствие продовольственной безопасности, а также ухудшением кризиса безопасности в стране.
В организации заявили, что власти Гаити довольны тем, что выпускают профилактические сообщения, не делая ничего конкретного, отмечая ущерб и обещая оказать помощь жертвам.
Посольство США в Гаити выразило свою обеспокоенность последствиями сильных осадков и продемонстрировало свою приверженность народу страны, учитывая "значительный ущерб в пострадавших районах".
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