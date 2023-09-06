Сильные грозы и шторм: Южная Германия под воздействием стихии

Вечером 17 августа и ночью на 18 августа в южной части Германии прошли сильные грозы, которые привели к подтоплениям, падению деревьев и штормам. По меньшей мере четыре человека пострадали, один человек пропал без вести.
Об этом сообщает германское агентство DPA.
Отмечается, что гребец на австрийской стороне Боденского озера, расположенного на границе с Германией, пропал без вести во время шторма вечером 17 августа. Экстренные службы обыскали озеро с помощью нескольких лодок и вертолета, но были вынуждены приостановить усилия из-за темноты. В пятницу 18 августа полиция возобновила поиски мужчины.
Также в городе Турнау 71-летний мужчина получил серьезные ранения после того, как дерево упало на его автомобиль.
Еще три человека, в том числе 3-месячный младенец, были госпитализированы в Вайссенбурге-Гунценгаузене после того, как ветер повалил ветки на машины.
Об этом сообщает германское агентство DPA.
Отмечается, что гребец на австрийской стороне Боденского озера, расположенного на границе с Германией, пропал без вести во время шторма вечером 17 августа. Экстренные службы обыскали озеро с помощью нескольких лодок и вертолета, но были вынуждены приостановить усилия из-за темноты. В пятницу 18 августа полиция возобновила поиски мужчины.
Также в городе Турнау 71-летний мужчина получил серьезные ранения после того, как дерево упало на его автомобиль.
Еще три человека, в том числе 3-месячный младенец, были госпитализированы в Вайссенбурге-Гунценгаузене после того, как ветер повалил ветки на машины.
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