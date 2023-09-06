Сильное землетрясение в Боготе, Колумбия: есть раненые и погибшие

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в столице Колумбии, Боготе, в пятницу, 18 августа. По меньшей мере один человек погиб, еще несколько получили ранения.
Эпицентр землетрясения находился на юго-востоке столицы. Землетрясение ощущалось в нескольких городах Колумбии, а также в соседних странах, таких как Венесуэла и Эквадор.
В Боготе землетрясение вызвало перебои с электричеством и водой, а также повреждение зданий. В Конгрессе Колумбии землетрясение сорвало несколько гипсовых украшений.
Агентство гражданской обороны Колумбии сообщило, что жители были эвакуированы из всего муниципалитета Кальварио к юго-востоку от столицы. Окна и двери в этом районе были повреждены землетрясениями.
В городе Вильявисенсио после землетрясения также зафиксированы оползни. По данным колумбийских сейсмологов, после землетрясения были зафиксированы повторные толчки через несколько минут. Национальная геологическая служба Колумбии оценила второе землетрясение магнитудой 5,6, а следующий афтершок - 4,8 балла.
Эпицентр землетрясения находился на юго-востоке столицы. Землетрясение ощущалось в нескольких городах Колумбии, а также в соседних странах, таких как Венесуэла и Эквадор.
В Боготе землетрясение вызвало перебои с электричеством и водой, а также повреждение зданий. В Конгрессе Колумбии землетрясение сорвало несколько гипсовых украшений.
Агентство гражданской обороны Колумбии сообщило, что жители были эвакуированы из всего муниципалитета Кальварио к юго-востоку от столицы. Окна и двери в этом районе были повреждены землетрясениями.
В городе Вильявисенсио после землетрясения также зафиксированы оползни. По данным колумбийских сейсмологов, после землетрясения были зафиксированы повторные толчки через несколько минут. Национальная геологическая служба Колумбии оценила второе землетрясение магнитудой 5,6, а следующий афтершок - 4,8 балла.
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