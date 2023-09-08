Сильнейшие за 140 лет ливни парализовали Гонконг

Рекордные дожди парализовали большую часть Гонконга в пятницу: внезапное наводнение затопило станции метро, водители застряли на дорогах. Власти приостановили работу школ и призвали общественность искать безопасные убежища.
Об этом пишет CNN.
Местные жители вынуждены были пробираться сквозь мутные коричневые паводковые воды во время сильных дождей. В некоторых низменностях улицы превратились в бурные потоки, и власти были вынуждены спасать автомобилистов, застрявших в своих машинах.
/>Ливень начался поздно вечером в четверг, когда обсерватория Гонконга зафиксировала более 158 миллиметров, что является самым высоким почасовым количеством осадков с начала ведения записей в 1884 году. Согласно онлайн-сайту данных о погоде OGimet, в некоторых частях густонаселенного города с населением 7,5 миллиона населения выпало почти 500 мм осадков за 24 часа.
Экстремальные условия застали неожиданно многих жителей и произошли лишь спустя несколько дней после того, как Гонконг накрыл сильнейший тайфун за последние пять лет.
Ливень и потоп в пятницу повлекли за собой массовые сбои в транспорте и бизнесе в финансовом центре, фондовый рынок отменил утренние торги, а все школы закрыли на день. В пятницу власти обратились к компаниям с просьбой разрешить второстепенным работникам оставаться дома или искать безопасное убежище, ссылаясь на опасные условия путешествий.
Городская железнодорожная станция общественного транспорта объявила, что приостанавливает движение на одной из своих линий после того, как станцию в районе Вонг Тай Син затопило.
В то время как большинство других операций метро оставались открытыми, все основные автобусные, трамвайные и паромные переправы приостановлены. Несколько трасс также перекрыты из-за угрозы оползней.
Город остается под самым высоким предупреждением из-за дождя. Официальное бюро погоды призвало людей оставаться дома и искать убежище, а жителей у рек рассмотреть возможность эвакуации. Правительство также предупредило, что возможный риск затопления в прилегающем к материковому Китаю северном районе города после того, как соседний город Шэньчжэнь заявил, что выпустит воду из резервуара.
Об этом пишет CNN.
Местные жители вынуждены были пробираться сквозь мутные коричневые паводковые воды во время сильных дождей. В некоторых низменностях улицы превратились в бурные потоки, и власти были вынуждены спасать автомобилистов, застрявших в своих машинах.
/>Ливень начался поздно вечером в четверг, когда обсерватория Гонконга зафиксировала более 158 миллиметров, что является самым высоким почасовым количеством осадков с начала ведения записей в 1884 году. Согласно онлайн-сайту данных о погоде OGimet, в некоторых частях густонаселенного города с населением 7,5 миллиона населения выпало почти 500 мм осадков за 24 часа.
Экстремальные условия застали неожиданно многих жителей и произошли лишь спустя несколько дней после того, как Гонконг накрыл сильнейший тайфун за последние пять лет.
Ливень и потоп в пятницу повлекли за собой массовые сбои в транспорте и бизнесе в финансовом центре, фондовый рынок отменил утренние торги, а все школы закрыли на день. В пятницу власти обратились к компаниям с просьбой разрешить второстепенным работникам оставаться дома или искать безопасное убежище, ссылаясь на опасные условия путешествий.
Городская железнодорожная станция общественного транспорта объявила, что приостанавливает движение на одной из своих линий после того, как станцию в районе Вонг Тай Син затопило.
В то время как большинство других операций метро оставались открытыми, все основные автобусные, трамвайные и паромные переправы приостановлены. Несколько трасс также перекрыты из-за угрозы оползней.
Город остается под самым высоким предупреждением из-за дождя. Официальное бюро погоды призвало людей оставаться дома и искать убежище, а жителей у рек рассмотреть возможность эвакуации. Правительство также предупредило, что возможный риск затопления в прилегающем к материковому Китаю северном районе города после того, как соседний город Шэньчжэнь заявил, что выпустит воду из резервуара.
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