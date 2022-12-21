Си Цзиньпин встретился с медведевым и назвал войну – "украинским кризисом"

12:21 21 декабря Киев, Украина

Экс-президент россии и заместитель председателя Совбеза рф дмитрий медведев с неанонсированным визитом прибыл в Китай , он встретился с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине. Они обсудили в том числе и войну россии против Украины .

Как пишет Reuters со ссылкой на китайское госагентство "Синьхуа", Китай выразил надежду, что обе стороны "украинского конфликта проявят сдержанность и разрешат проблемы политическим путем".





Кроме того, Си Цзиньпин в ходе переговоров с медведевым выразил надежду, что Коммунистическая партия Китая и "единая Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что в отношении "украинского кризиса" Китай всегда определял свою позицию и политику исходя из сути самого вопроса, отстаивая объективную и справедливую позицию и активно продвигая мирные переговоры. Также выразил надежду, что все заинтересованные стороны будут проявлять разумную сдержанность, вести всесторонний диалог и решать общие проблемы в области безопасности политическими средствами, сообщает китайское государственное агентство "Синьхуа".Кроме того, Си Цзиньпин в ходе переговоров с медведевым выразил надежду, что Коммунистическая партия Китая и "единая россия" смогут "способствовать общению и давать мудрость для углубления стратегического сотрудничества между Китаем и россией".

Напомним, Китай не осудил россию за полномасштабное вторжение в Украину .



Китайские власти осторожно комментируют войну: с одной стороны они не поддержали россию, когда ООН голосовала за резолюцию с осуждением вторжения рф в Украину, но с другой — не стали выступать против вторжения. Также Китай неоднократно призвал власти Украины и рф к мирному урегулированию конфликта .