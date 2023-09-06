Си Цзиньпин пропустит саммит G20 в Нью-Дели

16:45 04 сентября Киев, Украина

Китайский лидер Си Цзиньпин пропустит предстоящий саммит стран G20, который состоится в Нью-Дели. Вместо него на мероприятие отправится премьер Государственного совета Китайской Народной Республики, Ли Цян, как было объявлено Министерством иностранных дел Китая в понедельник, 4 сентября.

"По приглашению правительства Республики Индия премьер Госсовета Ли Цян примет участие в 18-м саммите G20, который пройдет в Нью-Дели, Индия, с 9 по 10 сентября",- говорится в официальном сообщении.

На брифинге представитель Министерства иностранных дел Китая, Мао Нин, подчеркнула, что "Китай надеется, что на предстоящем саммите G20 в Дели будет достигнуто соглашение по решению экономических и развития связанных проблем, что укрепит уверенность в мировой экономике и содействует общему процветанию и росту".