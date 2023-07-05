Си Цзиньпин предостерег путина от использования ядерного оружия против Украины - СМИ

Руководитель Китая Си Цзиньпин предупредил президента россии владимира путина о последствиях ядерной атаки против Украины.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.
По данным журналистов, лидер Компартии Китая высказал свою позицию путину во время официального визита в москву в марте.
В частности, старший советник китайского правительства заявил, что сдерживание путина от применения ядерного оружия было ведущей частью усилий Китая по восстановлению испорченных связей с Европой, поскольку полномасштабное вторжение россии в Украину привело москву и Пекин как ее союзника Пекин к противостоянию с большей частью континента. .
При этом бывший китайский чиновник также подтвердил, что Си Цзиньпин лично призвал путина не использовать ядерное оружие. Как сообщают журналисты, путин остался разочарован из-за того, как визит лидера Китая не принес россии никаких ощутимых результатов.
Издание пишет, что публично Китай выступает против применения ядерного оружия в конфликте в Украине, однако Запад сомневается в искренности китайской стороны. Однако предупреждения, сделанные путином Си Цзиньпином, дают надежду, что Китай делает аналогичные заявления и в непубличной плоскости.
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