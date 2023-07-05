Си Цзиньпин предостерег путина от использования ядерного оружия против Украины - СМИ

15:04 05 июля Киев, Украина





Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники. Руководитель Китая Си Цзиньпин предупредил президента россии владимира путина о последствиях ядерной атаки против Украины.Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.

"По словам западных и китайских официальных лиц, Си Цзиньпин лично предостерег владимира путина от применения ядерного оружия в Украине", - пишет издание.

По данным журналистов, лидер Компартии Китая высказал свою позицию путину во время официального визита в москву в марте.



В частности, старший советник китайского правительства заявил, что сдерживание путина от применения ядерного оружия было ведущей частью усилий Китая по восстановлению испорченных связей с Европой, поскольку полномасштабное вторжение россии в Украину привело москву и Пекин как ее союзника Пекин к противостоянию с большей частью континента. .



При этом бывший китайский чиновник также подтвердил, что Си Цзиньпин лично призвал путина не использовать ядерное оружие. Как сообщают журналисты, путин остался разочарован из-за того, как визит лидера Китая не принес россии никаких ощутимых результатов.



Издание пишет, что публично Китай выступает против применения ядерного оружия в конфликте в Украине, однако Запад сомневается в искренности китайской стороны. Однако предупреждения, сделанные путином Си Цзиньпином, дают надежду, что Китай делает аналогичные заявления и в непубличной плоскости.