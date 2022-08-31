Швейцарский производитель шоколада Lindt решил полностью уйти с российского рынка

Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli объявил, что полностью сворачивает российский бизнес. Компания приостановила работу своих магазинов в россии еще в начале марта, вскоре после начала войны в Украине.
В заявлении на сайте компании отмечается, что Lindt поддержит своих сотрудников в россии и будет действовать в соответствии с местным законодательством.
Lindt & Spruengli AG — один из крупнейших производителей премиального шоколада. Производство компании ведется на 11 фабриках в Европе и США. Самая известная продуктовая линейка компании — конфеты Lindor.
По оценке Йельского университета, после начала российского вторжения в Украину уже более тысячи иностранных компаний объявили, что уйдут или ограничат деятельность в россии.
В заявлении на сайте компании отмечается, что Lindt поддержит своих сотрудников в россии и будет действовать в соответствии с местным законодательством.
Lindt & Spruengli AG — один из крупнейших производителей премиального шоколада. Производство компании ведется на 11 фабриках в Европе и США. Самая известная продуктовая линейка компании — конфеты Lindor.
По оценке Йельского университета, после начала российского вторжения в Украину уже более тысячи иностранных компаний объявили, что уйдут или ограничат деятельность в россии.
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