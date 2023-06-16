Швейцарские врачи вживили в мозг парализованного мужчины импланты. Теперь он снова может ходить

20:15 25 мая Киев, Украина

Врачи в Швейцарии провели инновационную операцию, во время которой были вживлены импланты в мозг и позвоночник 40-летнего мужчины, чьи ноги были парализованы в течение 12 лет.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, сообщает о том, что эти импланты передают импульсы от мозга к конечностям, что позволяет человеку восстановить контроль над ними.

Житель Нидерландов Герт-Ян Оскам попал в аварию на велосипеде и получил травму шеи, в результате чего был поврежден спинной мозг. У

мужчины полностью парализовало ноги и частично руки. Теперь Оскам может стоять, ходить и даже подниматься по ступеням.

Устройство, которое называют «мозговым позвоночным интерфейсом», разработано на основе трудов нейробиолога Грегуара Куртина из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне и его коллег. В 2018 году ученые продемонстрировали технологию, с помощью которой стимулировали нижнюю часть позвоночника электрическими импульсами, тем самым восстанавливая подвижность у людей с травмами спинного мозга. Операцию по вживлению имплантантов в череп провела нейрохирург из Университета Лозанны, профессор Джоселин Блох.

Оскам был одним из участников этого эксперимента. Новая система соединила имплант, уже находившийся в его позвоночнике, с двумя имплантами, вживленными в череп так, что две сетки с 64 электродами упираются в мембрану, покрывающую мозг. Когда пациент думает о ходьбе, импланты в черепе обнаруживают электрическую активность в коре головного мозга, затем сигнал передается по беспроводной сети в компьютер, который Оскам носит в рюкзаке, а оттуда информация поступает на генератор спинных импульсов.



После 40 сеансов, во время которых пациент учился использовать устройство, он восстановил способность произвольно двигать ногами и ступнями.