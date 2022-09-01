Швейцарская компания Logitech уходит из рынка рф

17:47 29 августа Киев, Украина

Швейцарская компания Logitech, которая занимается производством клавиатур, компьютерных мышек и веб-камер уходит из рынка рф.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает российское издание CNews в понедельник, 29 августа.



Сотрудники представительства компании в россии отработают последний рабочий день 31 августа.



Logitech производит не только клавиатуры, мыши, колонки, геймпады, джойстики и другое оборудование для геймеров, но и гарнитуры и камеры, необходимые для видеоконференции.



В самой компании не прокомментировали информацию о своем уходе с российского рынка.



Отметим, что компания приостановила еще в апреле поставки своей продукции в рф из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.