Швейцарская компания Logitech уходит из рынка рф

Швейцарская компания Logitech, которая занимается производством клавиатур, компьютерных мышек и веб-камер уходит из рынка рф.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает российское издание CNews в понедельник, 29 августа.
Сотрудники представительства компании в россии отработают последний рабочий день 31 августа.
Logitech производит не только клавиатуры, мыши, колонки, геймпады, джойстики и другое оборудование для геймеров, но и гарнитуры и камеры, необходимые для видеоконференции.
В самой компании не прокомментировали информацию о своем уходе с российского рынка.
Отметим, что компания приостановила еще в апреле поставки своей продукции в рф из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.
Сотрудники представительства компании в россии отработают последний рабочий день 31 августа.
Logitech производит не только клавиатуры, мыши, колонки, геймпады, джойстики и другое оборудование для геймеров, но и гарнитуры и камеры, необходимые для видеоконференции.
В самой компании не прокомментировали информацию о своем уходе с российского рынка.
Отметим, что компания приостановила еще в апреле поставки своей продукции в рф из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.
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