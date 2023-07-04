Швейцария присоединится к европейской программе ПВО

20:19 04 июля Киев, Украина

Швейцария планирует присоединиться к европейской программе противовоздушной обороны под названием Sky Shield («Небесный щит»), заявили в правительстве. По мнению некоторых критиков, решение якобы не соответствует давней традиции сохранять нейтралитет.



Европейский «Небесный щит» — это программа, инициатором которой выступила Германия в 2022 году на фоне вторжения россии в Украину.



По словам представителя министерства обороны Швейцарии, глава ведомства Виола Амхерд подпишет заявление о желании присоединиться к «Небесному щиту» во время встречи со своими коллегами из Австрии и Германии в пятницу, 7 июня.

«Швейцария желает участвовать в инициативе «Небесный щит» и в Берне вскоре мы подпишем документ об этом», — уточнили в министерстве.

К проекту Sky Shield уже присоединились 17 европейских стран, включая Германию, Великобританию, Финляндию и Швецию. Программа предусматривает оптимизацию противовоздушной обороны за счет совместных закупок, улучшенной логистики, также обучении персонала общими усилиями и техническом обслуживании систем с учетом равного финансирования.



Нейтральная Швейцария подвергается растущему давлению со стороны своих европейских соседей из-за своей политики.