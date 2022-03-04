Швейцария ввела широкий спектр санкций против России

17:38 04 Март Киев, Украина

Достали даже швейцарцев: несмотря на свой нейтральный статус, Швейцария ввела широкий спектр санкций против России.

Это в частности:

🔻Запрет на экспорт многих промышленных товаров

🔻Широкие ограничения на финансовую деятельность

🔻В том числе исключение российских банков из системы финансовых платежей SWIFT

🔻Правительство Швейцарии также подтвердило, что замораживает активы олигархов, имеющих связи с Путиным

Конкретные позиции:

🔴Экспорт в Россию некоторых товаров и услуг нефтяного сектора больше не разрешается

🔴Запрещен также экспорт отдельных товаров и технологий, которые могут быть использованы в авиационной и космической промышленности

🔴Банки и другие финансовые компании столкнутся с ограничениями в торговле ценными бумагами, выдаче кредитов или приеме депозитов. Это включает операции с российским Центробанком.

🔴Ассоциация швейцарских банкиров выбросила из своих рядов российский Газпромбанк и Ощадбанк