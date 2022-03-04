Достали даже швейцарцев: несмотря на свой нейтральный статус, Швейцария ввела широкий спектр санкций против России.
Это в частности:
🔻Запрет на экспорт многих промышленных товаров
🔻Широкие ограничения на финансовую деятельность
🔻В том числе исключение российских банков из системы финансовых платежей SWIFT
🔻Правительство Швейцарии также подтвердило, что замораживает активы олигархов, имеющих связи с Путиным
Конкретные позиции:
🔴Экспорт в Россию некоторых товаров и услуг нефтяного сектора больше не разрешается
🔴Запрещен также экспорт отдельных товаров и технологий, которые могут быть использованы в авиационной и космической промышленности
🔴Банки и другие финансовые компании столкнутся с ограничениями в торговле ценными бумагами, выдаче кредитов или приеме депозитов. Это включает операции с российским Центробанком.
🔴Ассоциация швейцарских банкиров выбросила из своих рядов российский Газпромбанк и Ощадбанк
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