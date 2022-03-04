17:38 04 Март Киев, Украина

Достали даже швейцарцев: несмотря на свой нейтральный статус, Швейцария ввела широкий спектр санкций против России.



Это в частности:



🔻Запрет на экспорт многих промышленных товаров



🔻Широкие ограничения на финансовую деятельность



🔻В том числе исключение российских банков из системы финансовых платежей SWIFT



🔻Правительство Швейцарии также подтвердило, что замораживает активы олигархов, имеющих связи с Путиным



Конкретные позиции:



🔴Экспорт в Россию некоторых товаров и услуг нефтяного сектора больше не разрешается



🔴Запрещен также экспорт отдельных товаров и технологий, которые могут быть использованы в авиационной и космической промышленности



🔴Банки и другие финансовые компании столкнутся с ограничениями в торговле ценными бумагами, выдаче кредитов или приеме депозитов. Это включает операции с российским Центробанком.



🔴Ассоциация швейцарских банкиров выбросила из своих рядов российский Газпромбанк и Ощадбанк