Швейцария ввела санкции против Ирана из-за поставок дронов россии

18:59 02 ноября Киев, Украина

Правительство Швейцарии сообщило, что страна присоединилась к санкции Европейского Союза против Ирана в связи с поставкой дронов-камикадзе россии.

Об этом идет речь на сайте правительства.

"Федеральный департамент экономики и энергетики (EAER), ответственный за санкции, решил совместно с Федеральным департаментом иностранных дел (FDFA) принять санкции ЕС по поставкам россии иранских беспилотников", - говорится в сообщении.

В швейцарском правительстве напомнили, что 20 октября ЕС ввел санкции против трех иранских физических лиц и одной иранской организации, причастных к разработке и поставке в россию беспилотников, которые использовались во время войны в Украине.



В то же время правительство решило не приобщаться к санкциям ЕС, введенным против Ирана 17 октября в связи с протестами. Там осудили применение силы иранскими стражами порядка и призвали Иран выполнять свои обязательства по правам человека на двустороннем и многостороннем уровнях.



Также в правительстве сообщили, что Швейцария сохраняет далеко идущие санкции, которые уже наложены на Иран. К ним относятся финансовые санкции, санкции на поездки и товары.